Ärzteschaft: Verlieren zunehmend den Glauben an Politik

Sorge: Noch weniger Praxen, noch schlechtere Versorgung

Nicht nur auf dem Land, sondern auch in Berlin oder Hamburg würden ohne Änderung "Praxen in die Knie gehen". Und Bühlinger-Göpfarth warnt: Patientinnen und Patienten "sind auch Wählerinnen und Wähler".

Die Ärzteschaft habe zwar die Zusage aus der Politik, dass die gesundheitliche Versorgung verbessert werden soll. Das aber schon seit Jahren. "Wir verlieren aber zunehmend den Glauben an die Politik", so Bühlinger-Göpfarth. Seit Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) sei nichts mehr passiert, der aus dem Jahr 2013 stammende Masterplan 2020 bis heute nicht umgesetzt.

Lauterbach: Gesetz kommt "in den nächsten Wochen"

Das Gesetz sei vom Kabinett verabschiedet und jetzt im parlamentarischen Verfahren. Er sei sich sicher, dass man "in den nächsten Wochen zu einer guten Lösung" kommen werde. Die Reform des Notdienstes und die Krankenhausreform liefen "parallel", derzeit seien immerhin acht Gesetze im parlamentarischen Verfahren. "Wir machen das gleichzeitig", so Lauterbach im ZDF.

Krankenkassen: Haben kein Verständnis

Das gedeckelte Budget schütze die Versicherten vor steigenden Beiträgen, so Lanz. Nur so würden ärztliche Leistungen nicht ziellos verschrieben - zu Lasten der Kassen. "Das Budget hat sich in der Vergangenheit bewährt", so Lanz. Und: Das Problem des Ärztemangels würde durch die Aufhebung des Budgets nicht behoben. Sondern nur vom Land auf die Stadt verlagert.