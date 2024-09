Telefonische Krankschreibung: Wird die Regelung missbraucht?

Die telefonische Krankschreibung hat also viele Vorteile für die Patienten und Patientinnen - aber Finanzminister Christian Lindner (FDP) würde sie gerne wieder abschaffen. Er wolle niemandem vorwerfen, die Regelung auszunutzen, so Lindner. Es gebe aber leider "eine Korrelation zwischen dem jährlichen Krankenstand in Deutschland und der Einführung der Maßnahme, die als guter Bürokratieabbau gedacht war". Der Finanzminister will damit Unternehmen entgegenkommen, die über hohe Krankenstände klagen.