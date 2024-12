Frankreichs Regierung gestürzt: Opposition zählt Macron an

Das Misstrauensvotum bedeutet für Frankreich "noch mehr politische Lähmung als ohnehin" und "Unsicherheit, auch für Europa", so ZDF-Korrespondentin Anna Warsberg.

Nach dem Regierungssturz fordert Frankreichs Linke den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron . "Um aus der Sackgasse zu kommen, in die der Präsident das Land geführt hat, bleibt uns nur eine Lösung: Wir fordern Emmanuel Macron jetzt auf, zu gehen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot.

In Frankreich hat die Regierung von Premierminister Barnier ein Misstrauensvotum im Parlament verloren. Die Opposition entzog ihm das Vertrauen. Die Gründe und Folgen im Überblick.

Linke will vorgezogene Präsidentschaftswahlen

Schon während des Votums zeichnete sich das Ergebnis ab. ZDF-Korrespondent Thomas Walde erklärt, was Frankreich nun bevorsteht.

Le Pen: Macron ist verantwortlich

Macron plant Amtsansprache am Donnerstag

Der Staatschef selbst wollte sich erst am Donnerstagabend in einer Ansprache an die Nation äußern, teilte der Élyséepalast mit. Macron war erst im Laufe des Tages aus Saudi-Arabien nach Paris zurückgekehrt. Mit der Abstimmung über den Misstrauensantrag war abgewartet worden, bis der Präsident wieder im Land war.