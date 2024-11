Während der Sommerspiele bemühte sich Paris, die Obdachlosigkeit in der Stadt weniger sichtbar zu machen. Nun ist Olympia vorbei, die Temperaturen fallen. Hat sich die Situation für Wohnungslose in Paris verbessert?

Obdachlose in Paris sollten weniger sichtbar sein

Beispiel Olympische Spiele in Moskau 1980

Dabei ist das Phänomen nicht neu. "Während Olympia soll das beste Bild eines Landes gezeigt werden", sagt der Historiker Fabien Archambault. Er ist Dozent an der Universität Panthéon-Sorbonne und hat die Geschichte der Olympischen Spiele erforscht. Probleme wie Obdachlosigkeit würden da nicht ins Bild passen. So ließe sich immer wieder beobachten, dass die Gastgeberländer versuchen, soziale Spannungen zu verdecken.

Paris verneint Zusammenhang mit Olympia

Im Vorfeld der Spiele in Paris in diesem Jahr waren Lager von Obdachlosen aufgelöst worden. Mehrere Tausend wurden in Unterkünfte in der Vorstadt oder in der Provinz geschickt. Die Regierung hatte einen Zusammenhang mit den Spielen immer wieder abgestritten; sie verweist auf die langfristige Strategie, Hilfsbedürftige auf das Land zu verteilen.