Brigitte Bardot: Frankreichs eigenwillige Filmdiva wird 90

Brigitte Bardot, geboren am 28. September 1934, gilt als eine der eigenwilligsten Diven des französischen Films. (Archivbild)

An diesem Samstag wird sie 90 Jahre alt und hat sich nicht verändert - auch wenn ihre lange Mähne grau geworden ist und sie sich nicht mehr bücken kann, weil ihre Knochen knacken, wie sie im Interview mit "Le Monde" kürzlich sagte.

Der Aufstieg zur Filmikone

Brigitte Bardot wird während der Filmfestspiele von Cannes am Strand mit einem Papagei in der Hand fotografiert (Archivbild)

95 Minuten hatten gereicht, um 1956 aus ihr einen Weltstar zu machen. In dem Film "Und immer lockt das Weib" unter der Regie von Roger Vadim spielt sie Juliette, eine sinnliche junge Frau, die nach Freiheit dürstet und von drei Männern begehrt wird. Zu diesem Zeitpunkt war Brigitte Bardot erst Anfang zwanzig, noch brünett, hatte aber bereits in zehn Filmen mitgewirkt.

Vergöttert und beschimpft

Der französische Filmstar Brigitte Bardot genießt im März 1964 einen Badeurlaub in Brasilien. (Archivbild)

Eine Feministin? Nie im Leben!

Als Feministin wollte sie sich jedoch nie vereinnahmen lassen. Sie habe mit der ganzen Bewegung nichts am Hut, wie sie in dem Interview mit "La Croix" betonte.

Am 11. Januar 1960 brachte sie im Alter von 25 Jahren ihren einzigen Sohn Nicolas zur Welt. Für die Schauspielerin ein Alptraum, den sie in ihren 1996 veröffentlichten Memoiren "Initiales B.B" beschrieb. Als man ihr das Baby auf den Bauch gelegt und ihr gesagt habe, dass es ein Junge sei, habe sie es weggestoßen. Sie hätte lieber einen kleinen Hund zur Welt gebracht, schrieb sie.

Radikale Wendung: Von der Filmdiva zur Tierschützerin

1973, auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, zog sich Bardot nach über 40 Filmen und zahlreichen Liedern radikal aus der Öffentlichkeit zurück und flüchtete in ihre Villa La Madrague in Saint-Tropez. Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass das Leben, das sie führte, sinnlos und oberflächlich gewesen sei. "Es war ein Martyrium", schrieb sie in ihrer Autobiografie "Tränen des Kampfes" (2018).