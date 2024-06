Französische Schauspielerin: Anouk Aimée stirbt mit 92

Anfang der 1960er Jahre in Italien ein Superstar

Aimée, am 27. April 1932 als Nicole Dreyfus in Paris geboren, hat in mehr 50 Filmen mitgespielt, darunter in Fellinis Kultfilm "La Dolce Vita", in dem sie neben Marcello Mastroianni und Anita Ekberg eine Hauptrolle hatte. Später spielte Aimée auch in "Achteinhalb" neben Mastroianni. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre wurde sie in Italien sogar mehr verehrt als in Frankreich.