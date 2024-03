Oscar-Moderator Kimmel teilt gegen Trump aus

Kimmel las dann noch etwas weiter aus den Beleidigungen vor und beendete seine Zusammenfassung mit "blablabla - make America great again". "Sehen wir mal, ob Sie erraten können, welcher frühere Präsident das eben bei Truth Social gepostet hat?", fragte Kimmel und bekam dafür viele Lacher aus dem Publikum.

Kimmel zu Trump: "Müsstest Du nicht längst im Knast sein?"

"Danke, Präsident Trump. Danke fürs Zuschauen. Ich bin überrascht, dass Sie noch...", sagte Kimmel und fragte dann in einem Wortwitz: "Isn't it passed your jail time?"