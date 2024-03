Oscars 2024: Wichtige Fakten zur 96. Oscar-Verleihung

Megastar Taylor Swift erhielt vor kurzem eine Einladung, Mitglied der "Academy of Motion Pictures and Sciences" zu werden. Zusammen mit anderen neuen Stars wie Austin Butler oder The Weeknd zählt sie zu der Jury, die den prestigeträchtigsten Preis der Welt vergibt.

Wer organisiert die Oscars?

Wer ist Gastgeber der Oscars?

Wer hilft bei der Preisverleihung mit?

Wer tritt singend bei der Oscar-Verleihung auf?

Billie Eilish singt mit ihrem Bruder Finneas O`Connell den Song "What Was I Made For". Jon Batiste performt "It Never Went Away", Becky G "The Fire Inside" und Scott George mit den Osage Singers den Song "Wahzhazhe".