Von etwa 1970 bis in die Neunziger Jahre wurden Babys aus Sri Lanka in der Schweiz adoptiert. Illegal, wie man heute weiß: Papiere, Namen und Geburtsort wurden oft gefälscht.

Wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, ist die Adoption eines Neugeborenen für manche eine Lösung. Quelle: dpa

Wie es bei Krimis oft geschieht, beginnt diese Geschichte ganz harmlos: Celin Fässler wächst in St. Gallen in der Schweiz auf. Ihre Adoptiveltern haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Celin adoptiert haben. Sie wächst mit der festen Überzeugung auf, jederzeit Kontakt zu ihren leiblichen Eltern in Sri Lanka aufnehmen zu können. Lange verspürt sie kein Bedürfnis. Erst als ihre eigenen Kinder zur Familiengeschichte fragen, entscheidet sie sich für den Schritt. Doch der führt schnurstracks ins Dunkel und zeigt nur eines: Irgendetwas lief damals ganz krumm. "Im Spital haben sie meine Dokumente oder meinen Eintrag gefunden und ich dachte schon, yes, ich habe den Jackpot," erzählt sie. Aber es kam anders:

Dann, drei Jahre später, kam eigentlich alles heraus. Dass es nicht stimmt oder dass es diese Adresse und diesen Namen auch nicht gibt. „ Celin Fässler, Betroffene

Ein Verein unterstützt Menschen, die illegal als Kinder aus Sri Lanka oder anderen Ländern adoptiert wurden. "Back to the Roots" hilft, um mit ihrer Geschichte umzugehen. 28.10.2024 | 2:21 min

Gefälschte Geburtsurkunden - und die wirklichen Eltern nicht auffindbar

Nicht nur die Geburts-Papiere waren Fälschungen, sondern auch die vermeintlichen Mütter der adoptierten Babys von damals. Die Behörden in Sri Lanka scheinen völlig ratlos. Von Celins leiblichen Eltern ist keine Spur zu finden.

Celin weiß, dass sie kein Einzelfall ist: 2018 ist der Adoptionsskandal in der Schweiz von einer anderen Betroffenen aufgedeckt worden: Sarah Ineichen aus Bern in der Schweiz. Durch sie wird das Ganze zum Politikum, auch, weil sie den Verein "Back to the Roots" gegründet hat.

Seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine hat Russland viele tausende ukrainische Kinder verschleppt. Unsere Korrespondentin Anne Brühl hat einen Jungen getroffen, dem die Flucht gelungen ist. 22.01.2024 | 2:02 min

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort unterstützen Betroffene - vor allem helfen sie ihnen konkret, Näheres über ihre Adoptionsgeschichte zu erfahren. Zwischen den 1970iger und 1990iger Jahren wurden in der Schweiz tausende Babys illegal adoptiert - aus Ländern des Globalen Südens wie Indien, Nepal oder Sri Lanka. Illegal, das heißt: unter betrügerischen Bedingungen und mit gefälschten Papieren.

Systematische illegale Adoptionen von Babys aus Sri Lanka

Die Fälle, die Vereinsgründerin Sarah Ineichen aufarbeitet, zeigen, wie systematisch die illegalen Adoptionen abliefen: "Manchmal, wenn ich meine Geschichte erzähle, denke ich, die muss man erfunden haben."

Allein aus Sri Lanka sind etwa 15.000 Babys in der Schweiz adoptiert worden. Etwa 95 Prozent davon illegal. Bei "Back to the Roots" werden die vorhandenen Dokumente analysiert. Was zunächst sehr administrativ klingt, ist für viele Betroffenen eine Belastung, berichtet Sara Ineichen: "Weil da auch Informationen herauskommen, die schwer zu verarbeiten sind. Wie zum Beispiel in Extremfällen Quittungen, Zahlungsbelege, wie viel das Baby gekostet hat. Bestellscheine, wie das Kind aussehen sollte."

Helfen und dabei Geld verdienen – das versprechen Mikrokredite. Doch was Menschen in Entwicklungsländern aus der Armut helfen soll, sorgt in Asien für viel Leid. 04.09.2024 | 28:30 min

In den zwei Jahrzehnten verdienten die Vermittler hohe Summen mit dem Säuglings-Handel: Die Agenturen kassierten 3.000-5.000 Euro pro Baby, für die ganze Abwicklung der Adoption zusätzlich bis zu 20.000 Euro. Die Behörden ließen sie gewähren - obwohl es Hinweise gab, dass dort etwas falsch läuft. Grund dafür war laut Forschenden der Universität Bern auch ein anderer Zeitgeist, der die Wahrnehmung der Geschehnisse geprägt habe, sagt Surangika Jayarathne, die am Fachbereich Migrationsgeschichte der Universität Bern forscht:

Das wirtschaftliche Gefälle zwischen Sri Lanka und der Schweiz spielte eine große Rolle: Die Adoptiveltern gingen oft davon aus, die Kinder aus den verarmten Ländern zu retten. „ Surangika Jayarathne, Universität Bern

In der DDR waren der politisch motivierte Kindesentzug und die daraus folgende Zwangsadoption wirksame Mittel, mit System-Abweichlern umzugehen. Gleichzeitig wurde damit die sozialistische Erziehung des Nachwuchses sichergestellt. 29.11.2016 | 9:36 min

Entschuldigung vom Schweizer Staat

Mittlerweile hat der Schweizer Bundesrat sein Bedauern ausgesprochen. Der Verein "Back to the Roots" erhält Gelder zur Verfügung gestellt, um illegal Adoptierte bei ihrer Herkunftssuche zu unterstützen. Für die meisten bleibt sie dennoch erfolglos. Nur in fünf Prozent der Fälle ist die biologische Familie bisher gefunden worden. Celin Fässler gehört zu der Riesengruppe, wo das nicht geschehen ist. Trotzdem war die Spurensuche heilsam für sie - die Auseinandersetzung helfe ihr, auch wenn sie nicht wisse, woher sie komme.

Ich kann diese Fragen stellen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir nicht an verschlossene Türen geraten. „ Celin Fässler, Betroffene

Der Verein "Back to the Roots" fordert, Betroffene sollten die Möglichkeit haben, auch psychologisch betreut zu werden. Die Schweiz solle sich ihrer Verantwortung stellen - die jahrzehntelangen Versäumnisse wiedergutmachen.