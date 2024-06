Russland: Verschleppte Kinder online zur Adoption angeboten

Seit Russland die Ukraine überfallen hat, wurden Hunderttausende ukrainische Zivilisten nach Russland verschleppt. Darunter sind auch zigtausende Kinder, die gewaltsam von ihren Familien getrennt wurden. Die US-Regierung teilte nun mit, ihr lägen "neue glaubwürdige Berichte" vor, dass aus der Ukraine entführte Kinder in Russland auf Webseiten zur Adoption angeboten werden.

Diese ukrainischen Kinder gehörten zu ihren Familien in der Ukraine.

Russische Adoptionswebseite: Identität von Kindern verschwiegen

Hintergrund sind offenbar auch neue Recherchen der "Financial Times". Reporter der britischen Tageszeitung haben vier ukrainische Kinder identifiziert, die auf einer von der russischen Regierung betriebenen Adoptionswebseite angeboten werden.

Laut dem Bericht wurden die Minderjährigen aus staatlichem Heimen in der Ukraine entführt. Ihre Herkunft und Identität wird demnach verschwiegen. Wie viele andere ein ähnliches Schicksal erleiden, ist unbekannt.

Anfang des Jahres fand in Genf eine Anhörung statt, bei der sich Russland zu den Vorwürfen äußern sollte.

Die ukrainische Regierung sprach zuletzt von 20.000 verschleppten Minderjährigen. Ob die Zahlen stimmen, ist - wie so oft im Krieg - schwer zu beurteilen. Das Humanitarian Research Lab der US-Universität Yale spricht von mindestens 6.000 Kindern und Jugendlichen, die auf die Krim oder ins russische Kernland systematisch verschleppt worden seien.

frontal-Recherchen decken 2022 Zwangsdeportationen auf

ZDF frontal hatte bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn aufgedeckt, wie Kinder und Jugendliche aus Cherson deportiert und zwangsadoptiert wurden. Als die Russen die Hafenstadt im März 2022 besetzten, boten sie ukrainischen Kindern und Jugendlichen Erholungsferien auf der Krim an.

Staatliche Heime werden von speziellen Trupps der Sicherheitsbehörden durchsucht. Kinder und Erzieher werden gezwungen in russischen Gebiete umzusiedeln. Als die Ukrainer Cherson zurückerobern, wird klar, dass die Deportierten in Russland bleiben müssen.

Lwowa-Belowa Verantwortliche für Deportationen

Dass aus der Ukraine verschleppte Kinder in Russland zur Adoption über staatliche Stellen an russischstämmige Eltern vermittelt werden, ist seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine Teil der vom Kreml gesteuerten Umsiedlungspolitik. Verantwortlich dafür ist Putins "Ombudsfrau für Kinderrechte" Maria Lwowa-Belowa.

Bereits im März 2022 sprach sie im russischen Fernsehen davon, dass ukrainische Heimkindern nach Russland transportiert worden seien. Die Minderjährigen sollten über das ganz Land in Heimen und später in russische Familien "integriert" werden. Lwowa-Belowa selbst habe ein 15-jähriges Kind aus Mariupol adoptiert, sagte sie lächelnd im Staatsfernsehen und Putin nickte anerkennend.

Verschleppungen von Kindern Teil russischer Kriegsführung

Verschleppungen gehören zum festen Bestandteil russischer Kriegsführung. So will die Armee Unsicherheit und Ängste in der ukrainischen Bevölkerung säen und den Willen zur Verteidigung brechen.