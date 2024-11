Update am Morgen: Was Sie in der US-Wahlnacht erwartet

Was Sie in der US-Wahlnacht erwartet

Guten Morgen,

heute ist der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Alle vier Jahre findet in den USA an diesem Tag traditionell die Präsidentschaftswahl statt. Damit Sie heute und in der kommenden Nacht nichts verpassen - hier ein kleiner Fahrplan.

Vorglühen können Sie heute ab 20:15 Uhr mit einem ZDF-Spezial aus Washington und der anschließenden Doku "Harris gegen Trump" ab 21 Uhr. Ab 0:30 Uhr beginnt im ZDF dann unsere Live-Wahlsendung "Die Nacht der Entscheidung". Auschlaggebend werden die Ergebnisse in einer Handvoll Swing States sein.

In der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr unserer Zeit schließen bereits die Wahllokale in Georgia, eine halbe Stunde später in North Carolina. Ab 2 Uhr richtet sich der Blick auf Pennsylvania, einen der wichtigsten Swing States. Georgia, North Carolina, Pennsylvania - sollten Harris oder Trump in allen drei Staaten eine Mehrheit holen, könnte die Wahl fast entschieden sein. Auch in Florida schließen um 2 Uhr die Wahllokale, nicht unbedingt ein Swing State, aber dennoch wichtig. Es folgen Arizona, Michigan und Wisconsin um 3 Uhr sowie Nevada um 4 Uhr. In einigen Swing States wird es länger dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.

Too close to call - es kann eine lange Nacht werden. Ebenfalls ist offen, ob wir am Tag danach überhaupt schon wissen, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Auch wenn's mal wieder länger dauern sollte: Wir stehen mit dem ZDF-Mittagsmagazin und den nachfolgenden aktuellen Sendungen bereit. Bei ZDFheute kann man sich sowieso jederzeit informieren.

Es ist eine historische Wahl - so oder so. Rund 244 Millionen Menschen sind aufgerufen, einen neuen US-Präsidenten oder eine Präsidentin zu wählen. Nie war eine US-Wahl so eng und so wichtig zugleich.

Entweder wählen die US-Amerikaner und -Amerikanerinnen die erste Frau ins Weiße Haus. Oder sie stimmen für einen Präsidenten, der die demokratischen Institutionen dieses großen Landes ins Visier nehmen wird. All dies entscheidet sich heute, dem Dienstag nach dem ersten Montag im November.

Kommen Sie gut durch den Tag - und wenn sie wachbleiben, auch durch diese spannende Wahlnacht!

Andreas Wunn, Leiter und Moderator von ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin

Zahl des Tages

270 Wahlleute oder mehr muss ein Kandidat oder eine Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl in den USA auf sich vereinen, um ins Weiße Haus einzuziehen. Insgesamt summiert sich die Zahl der Wahlleute aus den 50 Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk District of Columbia auf 538.

Lage im Nahost-Konflikt

US-Regierung fordert mehr humanitäre Hilfe für Gaza: Die Zivilisten in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen bräuchten zusätzliche Nahrungsmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs, sagt US-Außenminister Antony Blinken nach Angaben des US-Außenministeriums bei einem Gespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Joav Galant.



Blinken bedauert Ablehnung von Vorschlag für kurze Waffenruhe durch Hamas: In einem Telefonat mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty habe Blinken am Montag festgestellt, "dass sich die Hamas erneut weigerte, auch nur eine begrenzte Anzahl von Geiseln freizulassen, um einen Waffenstillstand und Unterstützung für die Menschen im Gazastreifen zu erreichen", erklärt das US-Außenministerium.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Gouverneur der russischen Grenzregion Rostow tritt überraschend zurück: Golubew, der seit 2010 im Amt war, begründet seinen Schritt mit einem Wechsel in eine andere Position, ohne nähere Angaben zu machen. Die Region Rostow, rund 1.000 Kilometer südlich von Moskau, war in den vergangenen Monaten wiederholt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Krise bei der Ampel-Koalition: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner (FDP) treffen sich nach ZDFheute-Informationen am Dienstag zu einer Dreierrunde. Bei der sich chronisch uneinigen Ampel hatte sich in den letzten Tagen der Streit über finanz- und wirtschaftspolitische Fragen intensiviert.

EU-Finanzminister treffen sich: Die Ministerinnen und Minister wollen neue Regeln zur Mehrwertsteuer beschließen - etwa um Betrug zu bekämpfen sowie zur Unterstützung von Unternehmen und zur Förderung der Digitalisierung. Darüber hinaus will der Rat den Betrag für die internationale Klimaschutzfinanzierung 2023 veröffentlichen.

Grafik des Tages

Mehr Ungleichheit bei den Einkommen und wachsende Armut führen dazu, dass immer mehr Menschen in Deutschland von Abstiegsängsten geplagt werden. Das geht aus dem Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Gesagt

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer feiert heute ihren 103. Geburtstag. Friedländer wurde 1921 in eine jüdische Familie in Berlin geboren und überlebte während des Dritten Reichs das Konzentrationslager Theresienstadt. Mit ihrem Ehemann lebte sie nach dem Krieg lange Jahre in den USA, bevor sie 2010 wieder nach Berlin zog.

Bis heute setzt Friedländer sich unermüdlich als Zeitzeugin dafür ein, dass die Gräuel der Nazi-Diktatur nicht vergessen werden, unter anderem mit Besuchen an Schulen.

Die Mission ist, für die zu sprechen, die es nicht geschafft haben. Es sind nicht nur die sechs Millionen Juden. Es sind alle Menschen, die man umgebracht hat. „ Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag überwiegen im Norden die Wolken. In der Mitte gibt es nach Frühnebel viel Sonne. Im Süden kann sich der Nebel auch zäh halten. Auf den Bergen ist es sonnig. Die Temperatur steigt auf Werte von 8 bis 17 Grad.

