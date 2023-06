Update am Morgen : Showdown in der Linken-Fraktion

Man müsse endlich dieses Damoklesschwert entfernen, das wegen Wagenknecht über der Partei schwebt, so hatte Wissler den Beschluss begründet. Nachvollziehbar, wie gesagt, nur muss man sich überlegen, was so ein Schwert tut, wenn es nicht mehr schwebt. Es saust in aller Regel geradewegs hinunter auf das, was sich unter ihm befindet: in dem Fall eine Partei, die schon zuvor tief gespalten war, danach dann mutmaßlich: Final entzweit.