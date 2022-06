"Marks Glaube daran, dass Menschen ihr wahres Ich online stellen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, war so faszinierend, dass wir den Rest des Abends an der Tür standen und uns unterhielten", erinnert sich Sandberg rund 14 Jahre später in ihrem Statement, in dem sie diese Woche verkündete, dass sie ihren Posten als Co-Geschäftsführerin abgibt.