Neben Disney Plus ist Wow, ehemals Sky Ticket, ein weiterer wichtiger Konkurrent. Klein, aber fein - so versucht sich Apple TV Plus darzustellen. Es biete nur eine geringe Auswahl an Filmen, diese aber seien hochwertig, sagt Düsterhoft. Ein Zeichen: Als erster Streaminganbieter gewann Apple für "Coda" in diesem Jahr den Oscar für den besten Film.