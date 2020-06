Auch in Deutschland ist Gesichtserkennung ein Thema. Wenn es nach dem Bundesinnenministerium geht, soll die Polizei bald mit automatischer Gesichtserkennung arbeiten dürfen. An 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen in Deutschland soll sie eingeführt werden, zitierte der Spiegel im Januar aus einem Gesetzentwurf.



Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte gegenüber heute.de, dass man an einer Novelle des Bundespolizeigesetzes arbeite und dort der Einsatz von Gesichtserkennung geregelt werden solle. "Hierdurch soll der Bundespolizei ermöglicht werden, besonders gefährdete Bahnhöfe und Flughäfen besser zu schützen und an diesen Orten erfolgreicher nach gesuchten Straftätern und Gefährdern zu fahnden." Das Ministerium verwies auf den Test am Berliner Bahnhof Südkreuz.