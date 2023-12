Entertainer und Sänger Gunther Emmerlich gestorben

von Stefan Kelch 20.12.2023 | 12:10 |

Gunther Emmerlich ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Der Sänger und Entertainer stand in seinem Leben auf so ziemlich jeder Bühne dieses Landes. Auf ein bestimmtes Genre hat er sich dabei nie festlegen lassen.