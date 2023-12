60 Jahre ZDF: Landesstudio Sachsen

von Anja Charlet 01.12.2023 | 12:10 |

Es gab in den letzten Jahren viel zu berichten aus dem ZDF-Landesstudio Sachsen: Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Alltagsgeschichten. Das ZDF-Team berichtet über die Menschen in Sachsen, und was sie ausmacht.