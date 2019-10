150 Jahre Mahatma Gandhi

Nachrichten - Gandhis Gedenkstätte in Neu Dehli (10/10)

Eingeäschert am Ort seiner Ermordung, seine Asche in alle Winde verstreut. Eine Plattform aus schwarzem Marmor mit einer Flamme, die nie erlischt. Gandhis letzte Worte He Ram (Oh Gott!) sind eingraviert.