Bon Jovi feiert Premiere in London

von Christina Esselborn 18.04.2024 | 17:10 |

Thank You, Goodnight ist eine vierteilige Dokumentation, die intime Einblicke in die Geschichte der weltberühmten Rockband Bon Jovi gewährt. Von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zum Aufstieg als eine der legendärsten Musikgruppen.