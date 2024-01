Jugendliche bauen schweren Unfall mit geklautem Mercedes

30.01.2024 | 17:10 |

Mitten in der Nacht hören Zeugen in Herne einen lauten Knall und rufen die Polizei: Ein 13- und ein 14-Jähriger sind illegal und vermutlich viel zu schnell mit einem Mercedes Cabrio unterwegs. Sie kommen von der Straße ab und rasen in geparkte Fahrzeuge. Die Jugendlichen verletzten sich dabei schwer.