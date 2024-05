Versteigerung von Prinzessin Dianas Kleidern

von Miriam Müller 23.05.2024 | 17:15 |

Im Juni sollen einige Kleider der Modeikone versteigert werden. Das Angebot konnte bereits in New York bewundert werden. In einer Hotel Suite in der Prinzessin Diana zu Lebzeiten oft übernachtete.