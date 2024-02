Jugendgewalt in Deutschland

von Alexander Roettig 08.02.2024 | 17:10 |

Laut Lehrergewerkschaft GEW haben 95 Prozent der Lehrkräfte an Förderschulen in den letzten fünf Jahren Gewalt erlebt. Der Sozialarbeiter Sami Charchira und der Kriminalpolizist Oliver Huth analysieren die Ursache und diskutieren: Was hilft gegen diese Gewaltbereitschaft.