"I Am: Celine Dion"-Doku: Der Kampf gegen die Krankheit

von Joanna Castillo 24.05.2024 | 17:10 |

In dem Dokumentarfilm "I Am: Celine Dion" hält die Sängerin den Kampf gegen ihre Krankheit "Stiff-Person-Syndrom" fest und zeigt so die täglichen Hürden, die diese mit sich bringt.