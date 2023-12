Börsenjahr prächtig trotz Krisen

von Markus Wolsiffer 29.12.2023 | 19:00 |

Trotz der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, den schlechten Wirtschaftszahlen und dem Dauerstreit in der Ampelregierung, wird an der Börse ein positives Jahresfazit gezogen.