Gewinnerfilme in Cannes über starke Frauen

von Anna Feist 26.05.2024 | 19:00 |

Das Filmfestival in Cannes ist beendet. Die "Goldene Palme" ging an US-Regisseur Baker, der Jury-Preis an den Iraner Rasoulof. In ihren Filmen sind starke Frauen in der Hauptrolle.