Pistorius stellt Wehrdienst-Konzept vor

von Christiane Hübscher 12.06.2024 | 19:00 |

In Zukunft müssen junge Männer ab 18 in einem Fragebogen über ihre Bereitschaft zum Dienst an der Waffe Auskunft geben. Der Wehrdienst bleibt weiterhin freiwillig.