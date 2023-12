Tschechien trauert nach Amoklauf in Prag

von Oliver Flamm 23.12.2023 | 19:00 |

Staatstrauer in Tschechien: Mit einer Schweigeminute und Glockengeläut erinnert das Land an die 14 Todesopfer des Schusswaffenangriffs an der Karls-Universität vom Donnerstag.