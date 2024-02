Ukraine gerät zunehmend in die Defensive

von K. Eigendorf / J. Girke 21.02.2024 | 19:00 |

Die Ukraine scheint im russischen Angriffskrieg an der Front im Osten zunehmend in die Defensive zu geraten. Nach dem Rückzug aus Awdijiwka steigt auch der Druck an anderen Orten.