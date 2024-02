Das Martyrium der Verschickungskinder

von Andrea Budke 26.02.2024 | 19:00 |

Bis in die 1980er-Jahre wurden kranke Kinder in Kurheime geschickt, viele erlebten dort Gewalt. Beim Besuch einer Klinikruine in Aprath (NRW) fordern Betroffene weitere Aufklärung.