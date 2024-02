Angriffe gegen Politiker in Thüringen

von Patrick Müthing und Mona Trebing 21.02.2024 | 14:00 |

Hakenkreuz-Schmierereien an einem Wahlkreisbüro, ein Brandsatz an einem Wohnhaus eines Lokalpolitikers. Gleich mehrere gewalttätige Aktionen gegen Politiker lösen in Thüringen Sorge aus.