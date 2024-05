Anti-Tesla-Protestcamp gestartet

von Antje Klingbeil 10.05.2024 | 14:00 |

In Grünheide hat am Mittwoch eine Protestwoche gegen die Tesla-Autofabrik und deren Erweiterungspläne begonnen. Bis Sonntag wollen hunderte Aktivisten in der Nähe des Werkes campen. Die Produktion steht deshalb heute still.