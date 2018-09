Nachrichten | heute - in Deutschland - Streit um Dieselfahrverbot in Frankfurt

Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main wächst der Druck auf Bundesverkehrsminister Scheuer. Während Umweltministerin Schulze die Autoindustrie für Nachrüstungen in die Verantwortung nehmen will, lehnt Scheuer dies weiterhin ab.