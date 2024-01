Dippoldiswalde integriert Flüchtlingskinder

von Thomas Bärsch 24.01.2024 | 14:00 |

In Dresden warten hunderte ukrainische Kinder seit Monaten auf Schulplätze. In Dippoldiswalde handelt ein Schulleiter anders: Er integriert die Kinder erfolgreich in den Unterricht, auch zum Vorteil ihrer Eltern.