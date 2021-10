Endergebnis nach Wahlchaos in Berlin

Heute soll das Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin bekanntgegeben werden. Am Wahlsonntag hatte es Pannen in den Wahllokalen gegeben. Ein Bericht soll die Einzelheiten klären.

