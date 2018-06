Nachrichten | heute - in Deutschland - "Hannover ist nicht Berlin"

Trotz Verlusten bei der Wahl in Niedersachsen geben sich Union, FDP und Grüne im Bund selbstbewusst. Die spannende Frage lautet: Welche Auswirkungen hat das Ergebnis der Landtagswahl auf die Sondierungsgespräche in der Hauptstadt am kommenden Mittwoch?