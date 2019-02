Nachrichten | heute - in Deutschland - Klartext, Frau Merkel!

In der heutigen Sendung „Klartext, Frau Merkel!“ fragt Altenpfleger Ferdi Cebi: "Was tun Sie, um die Situation in der Altenpflege zu verbessern?". Der türkischstämmige Deutsche mag seine Arbeit sehr, ärgert sich jedoch über Bürokratie und Zeitdruck.