Offene Tür im AKW Cattenom

Während man in Rheinland-Pfalz und im Saarland schon seit Jahrzehnten die Schließung des umstrittenen AKW Cattenom fordert, ist man in Frankreich stolz auf den Stromproduzenten und das zeigt man auch: Beim Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende.