Schon vor dem G20-Gipfel in Hamburg lädt Angela Merkel den chinesischen Präsidenten Xi ins Kanzleramt. In einer Zeit der Unruhe in der Welt könnten China und Deutschland diese besänftigen und die strategischen Beziehungen erweitern, so Merkel.