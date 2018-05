Nachrichten | heute - in Deutschland - Wahlkampf in Offenbach

Vor kurzem hat sich der türkische Präsident in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet. Doch die brauchen keine Ratschläge von außen, sie wissen, was sie wollen und wen sie wählen. Und viele sind sogar selbst in deutschen Bundesparteien aktiv.