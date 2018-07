Nachrichten | heute - in Deutschland - Kampf gegen Obstdiebstahl

In den Obstplantagen bei Mainz locken die reifen Früchte scharenweise Diebe an. Solche, die nur im Vorbeigehen naschen – und echte Profis, die gleich kiloweise Obst klauen. In der Erntezeit fährt deshalb die Polizei zielgerichtet Streife in den Plantagen.