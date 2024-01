Nach Chaos durch Blitzeis gestern

von Anna Duda 18.01.2024 | 14:00 |

Wintertief Gertrud sorgt weiterhin für große Beeinträchtigungen - vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands. Auf vielen Straßen geht noch immer so gut wie nichts voran. In der Nacht mussten zahlreiche Menschen in ihren Fahrzeugen ausharren.