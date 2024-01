Neue Arbeitszeiten Krankenpflege

von Lothar Becker 25.01.2024 | 14:00 |

An weniger Tagen länger arbeiten, das hat ein Bielefelder Krankenhaus für seine Pfleger umgesetzt. Statt 11 Tagen am Stück haben sie jetzt schon nach vier Tagen wieder frei. Das kommt gut an.