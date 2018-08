Nachrichten | heute - in Deutschland - Opern-Arien im Bus

Ob Verdi, Schubert oder Vivaldi, in der Buslinie 4 in Ludwigshafen kommen Fahrgäste in den Genuss von Opernklängen. Während der Fahrt, singt Busfahrer Karl-Heinz Hölle leidenschaftlich gerne, besonders italienische Arien! Zur Freude aller!