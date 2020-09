Razzia gegen NRW-Polizisten

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen werden mehrere Beamte verdächtigt, in mindestens fünf Chat-Gruppen rechtsextremistische Hetze verbreitet zu haben. Bei einer Razzia am Mittwoch waren mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

