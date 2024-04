Schlagabtausch zwischen Voigt und Höcke

von Melanie Haack und Anna Buchschwenter 12.04.2024 | 14:00 |

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen haben CDU-Politiker Voigt und AfD-Kontrahent Höcke in einem umstrittenen TV-Duell über Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutiert. Um Landespolitik ging es nur am Rande.