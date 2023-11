Die Niederlande vor der Wahl

von Gunnar Krüger 21.11.2023 | 16:00 |

Am 22. November wird in den Niederlanden gewählt. Der Blick zu unseren Nachbarn ist sehr spannend: denn den Umfragen nach, könnte es ein enges Rennen um Platz 1 geben. Wer sind die Favoriten und was sind die Top-Themen?