EU-Parlament auch künftig noch in Straßburg?

In den EU-Verträgen ist festgeschrieben, dass das Europaparlament zwölf Mal im Jahr in Straßburg tagt. Durch Corona aber wurden seit März die Sitzungen per Video oder verkürzt in Brüssel abgehalten. Das sollte erstmal so bleiben, fordern Abgeordnete.

