Griechenland: Parlamentsdebatte über Brände

von Andreas Postel 31.07.2023 | 16:00 |

An vielen Orten in Griechenland wüten seit Wochen verheerende Feuer in den Wäldern. Nach der Sommerpause debattiert das griechische Parlament darüber. Umweltschützer werfen der Regierung ein Versagen bei der Prävention vor.