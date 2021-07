Waldbrände und Badewetter in Norwegen, Hitzewelle auch in Schweden und Dänemark - dieser ungewöhnliche Sommer lässt viele Menschen in Skandinavien schwitzen.

1 min 1 min 15.07.2021 15.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2026 Video herunterladen