Kommunalwahlen in der Türkei

von Phoebe Gaa 28.03.2024 | 16:00 |

Am 31. März finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Bürgermeister, Stadtparlamente und Ortsvorsteher werden gewählt. In der traditionellen Gemeinde Hakkari will Medine Atli gegen die vorherrschenden patriarchalischen Strukturen zu Felde ziehen.